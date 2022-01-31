Солдаты Армении больше не служат в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе наше поле зрения

Фархад Мамедов, отдел информации

Ряды незаконных армянских вооруженных формирований, дислоцирующихся на территориях Азербайджана, которая временно находится под контролем российских миротворцев, стремительно редеют.

Данный вывод подтверждает ситуация вокруг третьего подряд призыва в армию Армении. Как отметил в Facebook бывший глава аппарата Конституционного суда и экс-посол Эдгар Казарян, армянские солдаты-срочники уже демобилизованы из «армии обороны НКР» (Армения до сих пор использует это выражение, говоря о незаконных армянских формированиях - ред.), а солдаты трех последних призывов, отправленные для прохождения службы в Карабах, их место в строю занимать не будут.

В зоне ответственности российских миротворцев не осталось солдат из Армении

Из чего однозначно следует, что самопровозглашённая "армия обороны Карабаха", по существу, распущена.

Отметим, что срок действительной воинской службы в Армении составляет два года. Следовательно, часть военнослужащих, призванных в армию Армении до войны 2020 года и отправленных для прохождения воинской служб в тогда еще оккупированные районы Азербайджана, все еще остается на территориях, подконтрольных российским миротворцам.

Как известно, когда 10 ноября 2020 года Армения подписала документ о капитуляции, на части подконтрольных России азербайджанских территорий, оставались армянские подразделения численностью в 10-15 тысяч бойцов, потерявших в боях технику, оружейные склады, казармы...

Впоследствии армянские «срочники» эти отряды покинули. Как писали тогда СМИ Армении, они были отправлены в отпуск. Однако затем возвращаться в Карабах солдаты отказались. Известно, что Министерство обороны Армении пыталось тайно вернуть их в Ханкенди, однако об этом узнали родители солдат, которые перекрыли все дороги, организовав на них круглосуточные гражданские пикеты.

Примеру солдат срочной службы последовали и выжившие в 44-дневной войне армянские контрактники, в массовом порядке покинувшие "армию НКР".

На данный момент информация о значительном сокращении незаконных армянских вооруженных формирований, действующих на подконтрольных российским миротворцам территориях, подтверждается сразу несколькими источниками.

Судя по всему, в ходе предстоящей демобилизации солдаты весеннего призыва 2020 года покинут наконец территорию Карабаха, а в «боевом строю» останутся, главным образом, местные, карабахские армяне. Речь идет о порядка 25–30 тысячах человек, большей частью пожилых, из которых можно сформировать подразделение численностью в три-четыре тысячи, не более. А это значит, что вслед за политической смертью самопровозглашенного «Арцаха» мы являемся свидетелями агонии его «вооруженных сил».

Остается только радоваться, что впервые за тридцать с лишним лет небо над азербайджанским Карабахом становится по-настоящему безоблачным.