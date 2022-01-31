Данный вывод подтверждает ситуация вокруг третьего подряд призыва в армию Армении. Как отметил в Facebook бывший глава аппарата Конституционного суда и экс-посол Эдгар Казарян, армянские солдаты-срочники уже демобилизованы из «армии обороны НКР» (Армения до сих пор использует это выражение, говоря о незаконных армянских формированиях - ред.), а солдаты трех последних призывов, отправленные для прохождения службы в Карабах , их место в строю занимать не будут.

Из чего однозначно следует, что самопровозглашённая "армия обороны Карабаха", по существу, распущена.

Отметим, что срок действительной воинской службы в Армении составляет два года. Следовательно, часть военнослужащих, призванных в армию Армении до войны 2020 года и отправленных для прохождения воинской служб в тогда еще оккупированные районы Азербайджана, все еще остается на территориях, подконтрольных российским миротворцам.

Как известно, когда 10 ноября 2020 года Армения подписала документ о капитуляции, на части подконтрольных России азербайджанских территорий, оставались армянские подразделения численностью в 10-15 тысяч бойцов, потерявших в боях технику, оружейные склады, казармы...

Впоследствии армянские «срочники» эти отряды покинули. Как писали тогда СМИ Армении, они были отправлены в отпуск. Однако затем возвращаться в Карабах солдаты отказались. Известно, что Министерство обороны Армении пыталось тайно вернуть их в Ханкенди, однако об этом узнали родители солдат, которые перекрыли все дороги, организовав на них круглосуточные гражданские пикеты.

Примеру солдат срочной службы последовали и выжившие в 44-дневной войне армянские контрактники, в массовом порядке покинувшие "армию НКР".

На данный момент информация о значительном сокращении незаконных армянских вооруженных формирований, действующих на подконтрольных российским миротворцам территориях, подтверждается сразу несколькими источниками.

Судя по всему, в ходе предстоящей демобилизации солдаты весеннего призыва 2020 года покинут наконец территорию Карабаха, а в «боевом строю» останутся, главным образом, местные, карабахские армяне. Речь идет о порядка 25–30 тысячах человек, большей частью пожилых, из которых можно сформировать подразделение численностью в три-четыре тысячи, не более. А это значит, что вслед за политической смертью самопровозглашенного «Арцаха» мы являемся свидетелями агонии его «вооруженных сил».

Остается только радоваться, что впервые за тридцать с лишним лет небо над азербайджанским Карабахом становится по-настоящему безоблачным.