Исполнительный вице-президент Эльхан Мамедов подвел итоги прошедшего года. Он с сожалением отметил неудачные результаты сборной Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира. «Однако предыдущие годы показали, что наша команда может набирать больше очков, и мы верим, что в будущем сборная будет выступать лучше, - заявил Эльхан Мамедов. – В футзале наша команда выступила в финальной стадии чемпионата Европы. Да, она не смогла выйти из группы, но участие в Евро уже может рассматриваться как успех.

Конференцию АФФА открыл президент организации Ровнаг Абдуллаев, который высказал удовлетворение тем, что спустя два года мероприятие вновь проходит в обычном режиме, а не в формате видеоконференции, как было в прошлом году из-за пандемии.

Нас продолжает радовать «Карабах». Команда вновь попала в группу и впервые смогла пробиться в следующую стадию. Скоро «Карабах» ждут в Лиге конференций матчи с французским «Марселем».

Эльхан Мамедов затронул темы школьного футбола, регионального развития, напомнил о церемонии открытия стадиона в Шемахе, в которой приняли участие президент и первый вице-президент Азербайджана.

Важным анонсом стало сообщение исполнительного вице-президента о том, что в следующем сезоне в азербайджанской футбольной Премьер-лиге сыграют не 8, а 10 команд.

Затем был заслушан финансовый отчет. Было объявлено, что за прошедший год АФФА заработала более 26 миллионов манатов, а потратила более 21 миллиона.

* * * 10:17

В Баку в отеле Marriott начала работу очередная конференция АФФА. Об этом сообщает сайт федерации.

В повестку мероприятия входят: вступительное слово президента АФФА Ровнага Абдуллаева, проверка состава участников конференции, утверждение Исполкомом отчета президента АФФА о своей работе, утверждение финансовых отчетов, отчет независимого аудитора, выборы на вакантные позиции, принятие предложений членов АФФА и другие вопросы.

После конференции состоится заседание Исполкома АФФА.