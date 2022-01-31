Талибы впервые назначили женщин на руководящие посты

Впервые с момента прихода к власти в Афганистане движение "Талибан" объявило о назначении женщин на руководящие должности в стране. Заявление об этом обнародовано в Twitter на странице Забихуллы Муджахида – заместителя министра информации и культуры.

Deutsche Welle сообщает, что, согласно опубликованным сведениям, распоряжением главы кабмина доктор Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома "Малалай" в Кабуле - единственного акушерско-гинекологического учреждения подобного вида во всей стране. Еще одну женщину, доктора Ариан, по предложению министерства высшего образования и с одобрения премьер-министра назначили директором гинекологической клиники в столичном квартале Шахрара.

Данные назначения стали результатом целого ряда встреч талибов с представителями международных организаций, в ходе которых в том числе затрагивались вопросы, связанные с участием женщин в общественно-политической жизни Афганистана. Кроме того, в этой стране один из самых высоких в мире показатель смертности при родах, и данная проблема нуждается в безотлагательном решении, отмечает немецкое издание.