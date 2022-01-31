Айдын Керимов, автор haqqin.az 10:27

В президиум Великого национального собрания (парламента) Турции представлен законопроект о ратификации Шушинской декларации, которая предусматривает официальный вывод турецко-азербайджанских отношений на уровень союзнических. 1 февраля эту декларацию ратифицировал Милли Меджлис Азербайджана. О Декларации говорили много и долго, кто в позитивном ключе, кто совсем даже наоборот – но, признаться, не слишком многие иностранные наблюдатели относились к этому историческому документу с должной серьезностью. Многие сходились на том, что это – рефлексия на победу в 44-дневной войне, стремление закрепить успех громкими заявлениями о намерениях, и не более.

И мало кто понимал, что президенты Эрдоган и Алиев, по сути, подписали стратегический план по переформатированию региона и созданию здесь новой реальности, полностью и адекватно отвечающей вызовам XXI века. А поскольку два этих лидера давно зарекомендовали себя людьми, держащими слово вне зависимости от складывающейся политической конъюнктуры, то и всему, что записано в Шушинской декларации – быть. Пусть и не в одночасье, а по итогам длительного пути – но быть обязательно. Понятно, что первое, на что обращают внимание многочисленные комментаторы – это «военная составляющая» Декларации, особенно та ее часть, где говорится о том, что в случае, «если, по мнению одной из сторон, будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН». Причем, как говорится в документе далее, «после определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил».

Вроде бы и стандартная для таких документов формулировка, но в реальности все масштабнее – и эти пункты, и следующие за ними представляют собою план создания единого военного механизма в соответствии с современными требованиями. Причем это не нужно воспринимать как примитивное «слияние» или, как еще будут говорить недоброжелатели, «превращения азербайджанской армии в прокси турецких вооруженных сил». Такого не будет, оставим этот тезис на совести горе-пропагандистов. Все проще и сложнее одновременно: две армии будут развиваться по единым стандартам, а командный состав - действовать по одним и тем же протоколам. Но главное – оборонно-промышленный комплекс двух братских государств будет тесно интегрирован друг в друга, станет осуществлять взаимный обмен технологиями, вести совместные исследовательские проекты в оборонной сфере. И главное, создавать производственные отрасли в ОПК, не существующие в настоящее время что в Турции, что в Азербайджане. Для азербайджанской стороны это означает серьезный технологический рывок и расширение номенклатуры производимой продукции. А для двух стран в целом – серьезный шаг по обеспечению видами вооружений, производимыми самостоятельно, без зависимости от иностранных поставщиков. Что в свою очередь укрепит их позиции на международных рынках вооружений в качестве экспортеров. И удешевит в итоге модернизацию армий двух братских стран в соответствии с современными требованиями – ведь ни для кого не секрет, что продукция, поставленная на поток, изготавливаемая в рамках большого оборонного заказа – окупает затраты на ее разработку гораздо быстрее и выходит куда дешевле, чем пусть и уникальные, но единичные экземпляры. Но военной составляющей Шушинская декларация не исчерпывается. Что еще раз подтверждает – президенты Эрдоган и Алиев прекрасно осознают специфику современности. И поскольку в мире все большую роль начинает играть «мягкая сила» как комплекс информационных, гуманитарных, культурных мер и общественной дипломатии для продвижения государственных интересов – то в Декларации нашел свое отражение и этот вопрос. «Стороны консолидируют усилия с целью еще большего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в различных странах, принятия совместных мер против общих проблем… Стороны будут поощрять координацию и взаимную поддержку диаспоральной деятельности в представлении своих стран и доведении до мировой общественности исторической правды, связанной с защитой национальных интересов» - это старт новому этапу «мягкой силы» для Анкары и Баку, который две страны теперь будут проводить вместе.