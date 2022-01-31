Шушинский прорыв Алиева и Эрдогана итоги с haqqin.az
В президиум Великого национального собрания (парламента) Турции представлен законопроект о ратификации Шушинской декларации, которая предусматривает официальный вывод турецко-азербайджанских отношений на уровень союзнических. 1 февраля эту декларацию ратифицировал Милли Меджлис Азербайджана.
О Декларации говорили много и долго, кто в позитивном ключе, кто совсем даже наоборот – но, признаться, не слишком многие иностранные наблюдатели относились к этому историческому документу с должной серьезностью. Многие сходились на том, что это – рефлексия на победу в 44-дневной войне, стремление закрепить успех громкими заявлениями о намерениях, и не более.
И мало кто понимал, что президенты Эрдоган и Алиев, по сути, подписали стратегический план по переформатированию региона и созданию здесь новой реальности, полностью и адекватно отвечающей вызовам XXI века. А поскольку два этих лидера давно зарекомендовали себя людьми, держащими слово вне зависимости от складывающейся политической конъюнктуры, то и всему, что записано в Шушинской декларации – быть. Пусть и не в одночасье, а по итогам длительного пути – но быть обязательно.
Понятно, что первое, на что обращают внимание многочисленные комментаторы – это «военная составляющая» Декларации, особенно та ее часть, где говорится о том, что в случае, «если, по мнению одной из сторон, будет иметь место угроза или агрессия со стороны третьего государства или государств против ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности или безопасности признанных на международном уровне границ, Стороны проведут совместные консультации и в целях устранения данной угрозы или агрессии осуществят инициативы в соответствии с целями и принципами Устава ООН, окажут друг другу необходимую помощь в соответствии с Уставом ООН».
Причем, как говорится в документе далее, «после определения путем безотлагательных обсуждений объема и формы данной помощи будет принято решение об обеспечении оборонных нужд для принятия совместных мер и организована координированная деятельность силовых и управленческих структур Вооруженных сил».
Вроде бы и стандартная для таких документов формулировка, но в реальности все масштабнее – и эти пункты, и следующие за ними представляют собою план создания единого военного механизма в соответствии с современными требованиями.
Причем это не нужно воспринимать как примитивное «слияние» или, как еще будут говорить недоброжелатели, «превращения азербайджанской армии в прокси турецких вооруженных сил». Такого не будет, оставим этот тезис на совести горе-пропагандистов. Все проще и сложнее одновременно: две армии будут развиваться по единым стандартам, а командный состав - действовать по одним и тем же протоколам.
Но главное – оборонно-промышленный комплекс двух братских государств будет тесно интегрирован друг в друга, станет осуществлять взаимный обмен технологиями, вести совместные исследовательские проекты в оборонной сфере. И главное, создавать производственные отрасли в ОПК, не существующие в настоящее время что в Турции, что в Азербайджане.
Для азербайджанской стороны это означает серьезный технологический рывок и расширение номенклатуры производимой продукции. А для двух стран в целом – серьезный шаг по обеспечению видами вооружений, производимыми самостоятельно, без зависимости от иностранных поставщиков. Что в свою очередь укрепит их позиции на международных рынках вооружений в качестве экспортеров.
И удешевит в итоге модернизацию армий двух братских стран в соответствии с современными требованиями – ведь ни для кого не секрет, что продукция, поставленная на поток, изготавливаемая в рамках большого оборонного заказа – окупает затраты на ее разработку гораздо быстрее и выходит куда дешевле, чем пусть и уникальные, но единичные экземпляры.
Но военной составляющей Шушинская декларация не исчерпывается. Что еще раз подтверждает – президенты Эрдоган и Алиев прекрасно осознают специфику современности. И поскольку в мире все большую роль начинает играть «мягкая сила» как комплекс информационных, гуманитарных, культурных мер и общественной дипломатии для продвижения государственных интересов – то в Декларации нашел свое отражение и этот вопрос.
«Стороны консолидируют усилия с целью еще большего развития сотрудничества между азербайджанской и турецкой диаспорами, проживающими в различных странах, принятия совместных мер против общих проблем… Стороны будут поощрять координацию и взаимную поддержку диаспоральной деятельности в представлении своих стран и доведении до мировой общественности исторической правды, связанной с защитой национальных интересов» - это старт новому этапу «мягкой силы» для Анкары и Баку, который две страны теперь будут проводить вместе.
И так по всему комплексу мероприятий, поскольку в Декларации нашлось место и для роли диаспор, и для координации деятельности медиа-платформ, и для совместных шагов в пропаганде, информации, коммуникации и общественной дипломатии. Успехи «мягкой силы» Анкары иностранные наблюдатели - кто с ненавистью, кто благожелательно - отмечают уже давно. У Баку на этом поле тоже стало получаться, хотя об этом говорят меньше. Объединение усилий двух этих стран в данной сфере даст серьезный положительный эффект и создаст препятствия на пути антитурецких и антиазербайджанских пропагандистских кампаний, которые прокатываются от Индии до США все чаще и чаще.
Уже по двум этим параметрам – военной составляющей и «мягкой силе» - Шушинская декларация, заложенная в фундамент азербайджано-турецкого военно-политического и экономического союза, представляет собой уникальное явление на постсоветском пространстве. Своей проработанностью, комплексностью и внутренней логичностью – «прокачанностью», как любит говорить современная молодежь.
Даже у Китая, дипломатические успехи которого в Центральной Азии бесспорны, аналогичных двусторонних соглашений нет и в ближайшее время не предвидится. Соглашения о стратегическом партнерстве, которые США в последнее время заключают с Катаром или в рамках блока против Пекина, тоже не столь детальны – там больше место отводится общим местам, «против автократии, за демократию», то есть «за все хорошее против всего плохого».
Столь целостного и стратегически двустороннего документа, как Шушинская декларация, - мир не знал уже достаточное количество лет. И это, без преувеличения, огромный успех двух президентов - Ильхама Алиева и Реджепа Эрдогана. Которые в очередной раз подали пример того, как в реальности нужно работать дипломатам и политикам, как внедрять в международные отношения новые подходы, а не судорожно цепляться за старые и отжившие свое форматы.
Как и все новое, нестандартное, Декларация встретит настороженное отношение иностранных наблюдателей. Доморощенные эксперты и пропагандисты вновь заведут унылую шарманку о «пантюркизме», «экспансии Турции на постсоветском пространстве» и прочих ужас-ужасах. Не стоит серьезно обращать на это внимание. Шушинская декларация – это новое утро для региона Южного Кавказа и не только для него. А день всегда наступает, как бы этому не противилась ночь.