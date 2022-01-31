В Казахстане пропал криминальный авторитет Арман Дикий

Подозреваемый в организации беспорядков в Казахстане криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Арман Дикий, исчез из изолятора. Об этом заявили его адвокаты, сообщает телеграм-канал Sputnik Казахстан.

«Они не знают, куда и зачем этапирован их подзащитный», — говорится в сообщении. Последний раз адвокаты общались с Джумагельдиевым накануне днем. По их словам, он собирался давать показания.

Правоохранители тоже ничего не знают об исчезновении обвиняемого.