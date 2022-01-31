Названы симптомы «омикрона», которые можно спутать с другой болезнью

Врач из США Уильям Адмайр обнародовал результаты работы исследовательской группы по изучению основных симптомов штамма «омикрон» коронавируса — из-за них болезнь часто можно спутать с пищевым отравлением, передает телеканал WPMI-TV.

«С «омикроном» у пациентов с желудочно-кишечными заболеваниями обостряются болезни и появляется больше симптомов. Этими симптомами являются тошнота, потеря аппетита и боли в животе», — цитирует Адмайра «Газета.ru».