ВОЗ недовольна отменой карантинных мер в ряде стран

Руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус отреагировал на решение некоторых стран отменить карантинные ограничения из-за уменьшения агрессивности коронавируса. Об этом глава организации сказал на брифинге для журналистов.

По его словам, странам не следует отказываться от карантина, возлагая все надежды на вакцины.

«Мы обеспокоены тем, что в некоторых странах появилась информация, что из-за вакцинации, высокой заразности «омикрона» и меньшей тяжести течения болезни предотвращение передачи больше невозможно и ненужно», - отметил Гебрейесус.