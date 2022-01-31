Когда в азербайджанском футболе появится VAR?

«В прошлом году Исполком АФФА одобрил введение VAR, и мы планировали, что в феврале-марте этого года видеоассистент рефери появится в нашем чемпионате, - говорит Эльхан Мамедов. – Все шло по плану, но возникли проблемы с чипами, которые производятся в Китае. К сожалению, китайцы в связи с пандемией сократили их производство. Стараемся решить эту проблему, чтобы уже скоро VAR в Азербайджане заработал.

Считаю, что VAR должен быть во всех матчах. Если бы в игре «Карабаха» со швейцарским «Базелем» был видеопомощник, то, скорее всего, наша команда заняла бы в группе 1-е место и напрямую вышла бы в 1/8 финала».

Далее был заслушан доклад главы Судейского комитета АФФА Фритца Штухлика о подготовке к введению VAR. Он рассказал, что центр VAR будет располагаться на Бакинском Олимпийском стадионе. Для введения VAR нужно провести как минимум 28 товарищеских матчей, чтобы испытать систему.