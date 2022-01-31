Госдолг США достиг рекордных $30 триллионов

Госдолг США достиг исторического максимума в $30,012 трлн при установленном потолке в $31,4 трлн. Такие данные привел Минфин страны. Как сообщила The New York Times, госдолг превысил планку в $30 трлн на несколько лет раньше, чем прогнозировали экономисты.

Госдолг достиг этой отметки из-за расходов, которые Соединенные Штаты направили на борьбу с пандемией, включая $5 трлн для выплат расширенных пособий по безработице, финансовой поддержки малого бизнеса и стимулирующих выплат, профинансированных заемными деньгами.