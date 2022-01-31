В Казахстане запретили повышать зарплату министрам и депутатам

Власти Казахстана официально ввели запрет на повышение заработной платы министрам, депутатам парламента и главам администраций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу премьер-министра республики.

Постановление правительства принято в рамках выполнения поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который 11 января объявил пятилетний мораторий на повышение зарплаты министрам, главам регионов и депутатам.

"Зарплаты у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членам правительства, акимам регионов и депутатам, - объяснил Токаев. - Выражаю надежду, что парламентарии эту новость воспримут с пониманием".