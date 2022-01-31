Испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, передает ТАСС.

Согласно информации, речь идет о двух документах на английском языке: ответе НАТО на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. В текстах приводятся положения, которые в том или ином виде уже были озвучены западной стороной на официальном уровне или появлялись в западных СМИ со ссылкой на источники.

По утверждению издания, США и НАТО призвали Россию вернуться к соблюдению Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), включая предоставление информации о численности и размещении сил. Также Вашингтон и Североатлантический альянс предложили России диалог о контроле над вооружениями в обмен на вывод войск, миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии. Кроме того, США предложили РФ инспекции объектов ПРО в Румынии и Польше в обмен на осмотр российских объектов. Также Североатлантический альянс в своем ответе заверил, что стремится избежать конфронтации с Россией.