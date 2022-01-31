Жителей Хырдалана предупредили
Сегодня в течение дня в отдельных районах города Хырдалан будет ограничена подача воды, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничение подачи воды связано с ликвидацией аварии на магистральном водопроводе.
Сегодня в течение дня в отдельных районах города Хырдалан будет ограничена подача воды, сообщает ОАО «Азерсу».
Ограничение подачи воды связано с ликвидацией аварии на магистральном водопроводе.
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