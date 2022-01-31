В Баку задержан зараженный COVID автохулиган

В Баку задержан зараженный коронавирусом автохулиган, сообщили журналистам в пресс-службе МВД.

Согласно информации, автомобиль марки Tofaş с номерым знаком 99-RU-039 был задержан отделом Государственной дорожной полиции Сабаильского районного управления полиции и помещен на стоянку. Не имеющий права на управление автомобилем водитель Нихад Гусейнов оказался активным больным коронавирусом.

Отмечается, что Гусейнов передан по назначению.

В Сабаильском РУП заведено уголовное дело по статье 139-1 (нарушение антиэпидемического режима, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Продолжаются следственные действия.