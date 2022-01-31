Трамп: США «катятся к чертям» при Байдене
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем хозяине Белого дома Джо Байдене.
«У нас великая страна, которая катится к чертям. И она катится к чертям очень быстро… Я проделал большую работу (на посту президента – ред.), я сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет», - сказал Трамп в интервью телеканалу Newsmax.
По мнению Трампа, Байден нанес огромный ущерб США в 2021 году.
«Вы можете суммировать действия пяти президентов, они не причинили такого ущерба, как этот человек (Байден - ред.) в прошлом году, если вы посмотрите на все: экономику, инфляцию, COVID-19, военный позор в Афганистане», - заявил экс-президент США.