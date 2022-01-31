В Евлахе взорвалась армянская бомба: есть погибший

В результате взрыва кассетного боеприпаса, брошенного армянскими вооруженными силами в ходе второй карабахской войны, в Евлахе погиб мирный житель, передают местные СМИ.

Инцидент произошел в поселке Аран. Местный житель, 25-летний пастух Исмаил Микаилов, скончался от полученных травм в результате взрыва кассетного боеприпаса.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и прокуратуры, осмотрели территорию и тело, а также провели судебно-медицинскую экспертизу.

В Евлахской районной прокуратуре по данному факту возбуждено уголовное дело.