«Одной из архиважнейших тем политики Путина является отношение к Великой Отечественной войне и противодействие героизации нацизма. Эта тема всегда в поле зрения Кремля. 27 января Россия отмечала годовщину снятия блокады Ленинграда, и Путин всегда сам участвует в мероприятиях. Эта дата для него важна и по личным причинам – брат Путина погиб в блокаду, Путин и его семья ленинградцы», - пишет издание.

Резкая реакция на показ фильма о Гарегине Нжде в России связана со столкновением официальных идеологий Москвы и Еревана. Об этом пишет российское издание «Телеграф».

Автор статьи сопоставляет действия Азербайджана и Армении на фоне этой памятной даты.

«Посол Азербайджана Полад Бюльбюльоглы 25 января встретился с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым и договорился о заключении соглашений с городом в культурной и экономической сферах. Также они обсудили идею памятника азербайджанским солдатам, воевавшим на Ленинградском фронте. Идея высказывается Бегловым, но если мы вспомним кремлевскую политику последних лет, то становится ясно, что это часть общей политики продвижения истории общей победы, соучастия всех республик Советского Союза в борьбе с нацизмом. В данном случае это вовлечение Азербайджана через увековечивание той роли, что сыграли азербайджанцы в обороне Ленинграда.

Затем на 28 января Союз армян России (САР) назначает показ фильма о Нжде, при том, что эта дата для самого Нжде ничем не примечательна, родился он 1 января, умер 21 декабря. САР объясняет показ фильма 30-летием армянской армии, таким образом демонстрируя, что современная армянская армия - это наследники не советских маршалов Баграмяна и Бабаджаняна, а антикоммуниста, нацистского коллаборанта Нжде, противостоявшего Советской России как в 20-х, так и в 40-х годах. Самое забавное, что САР располагается в Москве на улице Советской Армии. САР был также поддержан посольством Армении в России», - говорится в статье.

Издание отмечает, что армяне угодили в чувствительную точку кремлевской политики, и именно с этим связана резкая реакция российской общественности, не выдержали даже проармянские пропагандисты Карнаухов и Колеров.

«Когда последовала критика многих СМИ, армяне ответили попыткой оправдать Нжде, мол, никакой он не коллаборационист. И опять не то, армяне не учли, что политическое руководство России производит оценку не на основе пропаганды в пабликах. Заключение по Нжде Кремлю дает ФСБ России на основе архивов Лубянки. Армянские СМИ и Ара Абрамян могут писать что угодно о Нжде, Дро и других армянских «героях», но архивов КГБ им не переписать.

И наконец, последняя отчаянная информационная попытка – нападки на Мамед Эмина Расулзаде. Тоже мимо - ФСБ не составляет свои справки на основе армянских пабликов. Авторитетных источников о том, что немцам не удалось склонить Расулзаде к сотрудничеству, так много, что даже в русской Википедии, где проармянская группа доминирует, описано, что из-за позиции Расулзаде немцам пришлось искать коллаборационистов в среде его оппонентов», - говорится в статье.

Автор отмечает, что конфликт, связанный с Нжде, это не продолжение армяно-азербайджанской информационной битвы, а в первую очередь столкновение современной российской идеологии и теми тезисами, что популярны в Армении. Нечто подобное мы наблюдали задолго до российско-украинского конфликта по отношению к Бандере. Именно с этого начиналось противостояние российской и украинской идеологий. Итак, налицо идеологический конфликт, а как показала история с Бандерой, такие заряженные ружья не висят на стене вечно.