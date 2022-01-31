Началось строительство автодороги Агдам - Физули в Азербайджане, являющейся еще одним объектом дорожной инфраструктуры в Карабах ском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных территорий, говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Фундамент автодороги Агдам - Физули был заложен 17 октября 2021 года в ходе визита президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Физулинский район. Строительство дороги осуществляется в рамках "Проекта реконструкции и восстановления освобожденных территорий", утвержденного распоряжением президента Ильхама Алиева в августе 2021 года.

Автодорога протяженностью 64,8 км и шириной 15 м будет состоять из четырех полос движения. На автодороге планируется построить 5 подземных переходов и 3 новых автомобильных моста. Кроме того, вдоль дороги будут построены автобусные остановки и другая инфраструктура.

Автомобильная дорога Агдам - Физули, являющаяся продолжением трассы Барда - Агдам, пройдет через территории Агдама, Агджабеди и Физули. Строительство дороги обеспечит беспрепятственное передвижение граждан из Барды в Агдам и Физули и в обратном направлении.