Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории из-за Тельмана Исмаилова

Россия запретила въезд госсекретарю МВД Черногории за то, что эта страна дала убежище Тельману Исмаилову, заявили в МИД РФ.

"2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу.

Данная мера является ответом на предпринятый в октябре 2021 г. черногорскими властями недружественный шаг – предоставление политического убежища гражданину Российской Федерации Т.М.Исмаилову, объявленному по линии Интерпола в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД России.