Журналисты «нашли» у экс-президента Армении недвижимость за рубежом. Он опровергает

Армянское издание «Грапарак» некоторое время назад сообщило, что у экс-президента Армении Армена Саркисяна есть незадекларированное имущество в Швейцарии, а издание Hetq утверждало, что компания, связанная с Саркисяном, приобрела имущество на 7,5 млн евро на Елисейских полях в Париже.

Бывший президент прокомментировал эти публикации в своем Facebook. Саркисян заявил, что никогда не владел недвижимостью в Швейцарии, и призывал не спекулировать темой его имущества за рубежом.

Отмечается, что он уже ответил на все вопросы комиссии по противодействию коррупции и представил соответствующие сведения: "Армен Саркисян никогда не владел недвижимостью в Швейцарии. Следовательно, публикации на эту тему не соответствуют действительности и направлены на то, чтобы ввести общественность в заблуждение", - цитируют армянские СМИ его заявление.