Азербайджанцы в России осудили попытки Ары Абрамяна оправдать фашизм

«Президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью. Также он указывает, что художественный фильм «Гарегин Нжде» не входит в список запрещённых лент к показу на территории РФ. Считаем недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, выпуска литературы, установки памятников и др., посвященных пособникам фашистов», - говорится в заявлении.

Авторы обращения отмечают, что демонстрация художественного фильма «Гарегин Нжде» не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.

«После заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. Его слова: «Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других» вызывают недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет в виду?

Напоминаем, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Статья 6 данного закона именно о борьбе с проявлениями фашизма.

Кроме того, 17.12.2021 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма», - отмечается в заявлении.