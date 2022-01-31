Азербайджанцы в России осудили попытки Ары Абрамяна оправдать фашизм
Консультативный совет Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России выступил с резким осуждением президента Союза армян России Ары Абрамяна, который пытается оправдать армянского фашиста Гарегина Нжде.
«Президент САР, манипулируя общественным мнением, оправдывает Нжде, характеризует его яркой личностью. Также он указывает, что художественный фильм «Гарегин Нжде» не входит в список запрещённых лент к показу на территории РФ. Считаем недопустимой героизацию фашизма в любой форме, в том числе посредством показа художественного фильма, выпуска литературы, установки памятников и др., посвященных пособникам фашистов», - говорится в заявлении.
Авторы обращения отмечают, что демонстрация художественного фильма «Гарегин Нжде» не что иное, как оскорбление памяти погибших и тех, кто прошел через ужасы Великой Отечественной войны.
«После заявления А. Абрамяна в средствах массовой информации и социальных сетях развернулись острые дискуссии. Его слова: «Мы действуем в рамках законов нашей страны и того же требуем от других» вызывают недоумение. Интересно, какие законы и какого государства он имеет в виду?
Напоминаем, в Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.1995 г. ФЗ-80 «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Статья 6 данного закона именно о борьбе с проявлениями фашизма.
Кроме того, 17.12.2021 г. Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла российский проект резолюции, осуждающий героизацию нацизма и расизма», - отмечается в заявлении.