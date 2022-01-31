Осевая длина дороги составляет 47,1 км. В рамках проекта планируется строительство четырех станций, трех мостов, одного путепровода, 23 пересечений на одном уровне с автодорогой и в общей сложности 127 искусственных инженерных сооружений.

Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 24 ноября 2020 года, в начале декабря 2020 года началось строительство железной дороги Барда - Агдам.

На железной дороге Барда - Агдам началось строительство административных зданий и пассажирских платформ на станциях Кочарли и Тазакенд, говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Строительные работы ведутся в два этапа. Первый этап (20,78 километра) охватывает станции Барда - Кочарли - Тазакенд, а второй (26,32 километра) - станции Тазакенд - Агдам. Строительство искусственных сооружений здесь началось в феврале 2021 года, а элементов верхнего строения железной дороги - в августе 2021 года. Земляные работы в рамках первого этапа выполнены на 98%, а также построены два моста и восемь аварийных переездов.

В целом строительно-монтажные работы в рамках первого этапа выполнены на 65%. Работы в рамках второго этапа ведутся параллельно с процессом разминирования.

Отмечается, что строительство железной дороги Барда - Агдам планируется завершить в 2023 году.