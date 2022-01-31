Меньше месяца назад масс-медиа пестрели заголовками типа «Силы ОДКБ в Казахстане стали вызовом и ударом для Турции», «Москва переиграла Анкару в Казахстане» и тому подобное. И вот – информация о том, что казахстанские власти намерены закупить именно турецкие беспилотники. Российские аналоги пролетают мимо.

Понятно, что подобного рода контракты готовятся не за несколько дней или даже месяцев. Первая информация о поставках ANKA появилась в мае 2021 года, когда стало известно о подписании контракта между фирмой «Казспецэкспорт», действовавшей от имени министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и производителем ANKA – TUSAŞ.

Стоимость контракта не оглашается, однако известно, что в его рамках ВВС Казахстана до 2023 года получат три единицы БПЛА ANKA, два наземных пункта управления. А также пакет сервисной поддержки, который включает техническую документацию, обучение операторов и комплекты запасных частей.

Причем совершенно очевидно, что три турецких беспилотника – только первые ласточки. С момента их появления на мировых рынках еще не было ни одного случая, когда покупатели этой турецкой продукции параллельно приобретали БПЛА других производителей. Докупали у Анкары единицы техники, оплачивали расширенные пакеты сервисной поддержки, заказывали дополнительное количество инструкторов – было. Закупки нетурецких образцов - как-то не наблюдались.

Что вполне объяснимо. Беспилотник, как и всякий вид сложной военной техники, это не просто «летающий объект», это еще и целая инфраструктура – наземные пункты управления, техническое обслуживание и плановые ремонты, подготовленный персонал и наличие боеприпасов. Все это стоит достаточно дорого и, главное, формирует тесную военно-техническую связь между звеном «продавец» и звеном «покупатель». Которая вполне может перерасти в связь военно-политическую.

Вообще в этой сфере все настолько переплетено, что порой очень трудно определить, где заканчивается военно-техническое сотрудничество и начинается большая политика. Вот и в этом случае Казахстан является членом ОДКБ, на словах его власти «искренне благодарны» России за помощь в «отражении террористических атак» на страну. А на деле приобретают оружие у члена НАТО.

Ровно таким же образом недавно поступил и Киргизстан, приобретя турецкие беспилотники. И ни для кого не секрет, что Бишкек последним дал согласие на «миротворческую операцию» в Казахстане, а президент Садыр Жапаров вообще уклонился от участия в обсуждении данного вопроса, внезапно уйдя в отпуск и выставив за себя премьер-министра. Вот примерно так это и работает.