Казахстан: На ОДКБ надейся, но беспилотники в Турции закупай новый поворот

Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии

Официально объявлено, что турецкая аэрокосмическая компания TUSAŞ  в ближайшие месяцы поставит партию современных ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ANKA в Казахстан.

Меньше месяца назад масс-медиа пестрели заголовками типа «Силы ОДКБ в Казахстане стали вызовом и ударом для Турции», «Москва переиграла Анкару в Казахстане» и тому подобное. И вот – информация о том, что казахстанские власти намерены закупить именно турецкие беспилотники. Российские аналоги пролетают мимо.

Стоимость контракта не оглашается, однако известно, что в его рамках ВВС Казахстана до 2023 года получат три единицы БПЛА ANKA, два наземных пункта управления

Понятно, что подобного рода контракты готовятся не за несколько дней или даже месяцев. Первая информация о поставках ANKA появилась в мае 2021 года, когда стало известно о подписании контракта между фирмой «Казспецэкспорт», действовавшей от имени министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана и производителем ANKA – TUSAŞ.

Стоимость контракта не оглашается, однако известно, что в его рамках ВВС Казахстана до 2023 года получат три единицы БПЛА ANKA, два наземных пункта управления. А также пакет сервисной поддержки, который включает техническую документацию, обучение операторов и комплекты запасных частей.

Причем совершенно очевидно, что три турецких беспилотника – только первые ласточки. С момента их появления на мировых рынках еще не было ни одного случая, когда покупатели этой турецкой продукции параллельно приобретали БПЛА других производителей. Докупали у Анкары единицы техники, оплачивали расширенные пакеты сервисной поддержки, заказывали дополнительное количество инструкторов – было. Закупки нетурецких образцов - как-то не наблюдались.

Что вполне объяснимо. Беспилотник, как и всякий вид сложной военной техники, это не просто «летающий объект», это еще и целая инфраструктура – наземные пункты управления, техническое обслуживание и плановые ремонты, подготовленный персонал и наличие боеприпасов. Все это стоит достаточно дорого и, главное, формирует тесную военно-техническую связь между звеном «продавец» и звеном «покупатель». Которая вполне может перерасти в связь военно-политическую.

Вообще в этой сфере все настолько переплетено, что порой очень трудно определить, где заканчивается военно-техническое сотрудничество и начинается большая политика. Вот и в этом случае Казахстан является членом ОДКБ, на словах его власти «искренне благодарны» России за помощь в «отражении террористических атак» на страну. А на деле приобретают оружие у члена НАТО.

Ровно таким же образом недавно поступил и Киргизстан, приобретя турецкие беспилотники. И ни для кого не секрет, что Бишкек последним дал согласие на «миротворческую операцию» в Казахстане, а президент Садыр Жапаров вообще уклонился от участия в обсуждении данного вопроса, внезапно уйдя в отпуск и выставив за себя премьер-министра. Вот примерно так это и работает.

Токаев и Бинали Йылдрым. Объем торговли между двумя странами составляет почти 4 миллиарда долларов

С момента обретения Казахстаном независимости в 1992 году Турция упорно и последовательно стремилась занять определенную нишу в казахстанском военно-техническом пространстве. Происходило это при полной поддержке местных правящих элит и увенчалось успехом. Пусть и не слишком громким, пусть реальные цифры безвозмездной помощи турецкими деньгами и вооружением не слишком велики. Пусть, в конце концов, Казахстан сохраняет критическую зависимость от России в военной сфере – но сотрудничество с Турцией он намерен расширять и углублять.

Объем торговли между двумя странами составляет почти 4 миллиарда долларов. Количество турецких компаний, работающих в Казахстане, составляет более 2700, и эти компании выиграли тендеры на проекты объемом более 26 миллиардов долларов. Рассматривается ряд совместных казахстано-турецких проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса и даже создание предприятий по лицензионному производству в Казахстане турецкой военной техники. Все это не может не привести к качественным изменениям в военно-техническом и военно-политическом сотрудничестве двух стран.

Критическая зависимость Казахстана от Москвы в оборонной сфере, повторюсь, сохраняется – но это дело времени. И казахские власти постепенно, осторожно и зачастую исподволь делают все, чтобы от нее избавится. С надеждой глядя при этом на Анкару.