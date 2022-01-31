Университет Джонса Хопкинса: локдауны бесполезны в борьбе с пандемией

«Метаанализ привел к выводу, что ограничения практически не повлияли на общественное здравоохранение, но они привели к огромным экономическим и социальным издержкам в странах, где были приняты», — пишут исследователи, их слова приводит РБК.

Массовые локдауны во время первой волны COVID-19 весной 2020 года незначительно снизили смертность от коронавирусной инфекции в Европе и США. К такому выводу пришли эксперты Университета Джонса Хопкинса. О результатах их исследования пишет Fox News.

«Как следствие политика изоляции является необоснованной и должна быть отвергнута в качестве инструмента политики в области пандемии», — считают ученые.

Исследование провели профессор экономики Университета Хопкинса Стив Ханке, профессор экономики Университета Лунда Ларс Йонунг и специальный советник Копенгагенского центра политических исследований Йонас Херби. Они проанализировали влияние мер изоляции, таких как закрытие школ, закрытие предприятий и обязательное ношение масок, на смертность от COVID-19. «Мы практически не находим доказательств того, что принудительные блокировки в Европе и Соединенных Штатах оказали заметное влияние на показатели смертности от COVID-19», — заявили ученые.

Они также пришли к выводу, что ограничение собраний, возможно, фактически увеличило смертность от COVID-19: «Приказы о самоизоляции могут оставить человека в окружении его семьи, где он рискует передать им более высокую вирусную нагрузку, вызывая более тяжелое заболевание».

При этом ограничение доступа людей к безопасным открытым местам, таким как пляжи и парки, а также ограничение собраний подтолкнули их к встречам в гораздо менее безопасных закрытых местах.

Ученые также указали на вред непреднамеренных последствий изоляции, таких как рост безработицы, сокращение качества школьного образования, увеличение числа случаев насилия в семье и рост смертности от передозировки наркотиков.