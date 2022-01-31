Польша передаст Украине зенитно-ракетные комплексы
Правительство Польши одобрило решение о предоставлении Украине помощи оружием посредством противоракетных комплексов и амуниции, передает «Европейская правда» заявление министра обороны страны Мариуша Блащака.
«Мы предоставим самое современное польское оборудование - переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы», - сообщил Блащак.
Напомним, накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша планирует передать Украине боеприпасы, ПЗРК Grom и дроны разного типа.