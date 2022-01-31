Ильхам Алиев на Форуме молодежи в Баку

2 февраля в Баку открылся Форум молодежи, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи, передает АзерТАдж.

В форуме принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.