Ильхам Алиев на Форуме молодежи в Баку
2 февраля в Баку открылся Форум молодежи, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи, передает АзерТАдж.
В форуме принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
2 февраля в Баку открылся Форум молодежи, посвященный 25-летию Дня азербайджанской молодежи, передает АзерТАдж.
В форуме принимает участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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