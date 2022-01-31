Какой будет погода завтра в Азербайджане

В четверг, 3 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, ночью и утром местами слабый туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 2-5 градусов, днем 10-14 градусов тепла. В Баку ночью 3-5 градусов, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, вечером в некоторых горных районах ожидается снег. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.