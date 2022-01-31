Эльхан Мамедов о возможных провокациях против «Карабаха» в «армянском» Марселе

Об увеличении команд в Премьер-лиге

«Наконец-то у нас в чемпионате Премьер-лиги будет 10 команд. Пока сложно сказать, какие именно команды это будут. Нужно пройти процесс лицензирования. У нас есть три-четыре клуба-кандидата, из которых мы примем два. Скорее всего, чемпионат будет проходить в четыре круга. Постараемся, чтобы и в Первом дивизионе были новые команды. Они поднимутся из Региональной лиги».

О переезде клуба «Кешля» в Шемаху

«С марта «Кешля» под своим новым названием – «Шемаха» - будет проводить свои матчи на новом стадионе в Шемахе. Мы уже уведомили об этом УЕФА и ждем их ответа. Хотим, чтобы «Шемаха» была правопреемницей «Интера» и «Кешля».

О выступлении сборной Азербайджана по футзалу на Евро

«Мы общались с руководством Федерации футзала Азербайджана о выступлении нашей сборной на Евро. У футзалистов были ограничения из-за пандемии. Это создало для них трудности. В целом наша команда добилась хорошего результата, пробившись на Евро. Конечно, добившись одного результата, хочется достигнуть еще более лучшего. К сожалению, в первой игре проиграли. Во второй игре с Испанией сыграли хорошо, добившись ничьи…

Обсудили выступление с руководством. Будут изменения в системе, в национальной команде… Хотим организовать все на более профессиональном уровне».

О подготовке сборной Азербайджана к Исламиаде

«К Исламиаде сборную Азербайджана будет готовить Самир Алиев. Игры пройдут в августе этого года в турецкой Конье. Наша команда является последним победителем соревнований и будет готовиться к турниру. Согласно регламенту, на Исламиаде могут играть футболисты 1998 года рождения и младше, а также три игрока любого возраста. Да, будут трудности, учитывая, что у нас в августе стартует Премьер-лига и будут еврокубки. Но постараемся решить вопрос».

О возможных провокациях на матче «Марсель» - «Карабах»

«АФФА всегда поддерживает наши команды, будь то сборная или клуб. Марсель – это особый город. Мы обратились в УЕФА. У нас будет видеоконференция с представителями УЕФА по вопросам безопасности. Я направил письмо генсеку и вице-президенту Федерации футбола Франции. Этот человек является моим заместителем в комитете УЕФА. Будем обсуждать. Для нас главное, чтобы «Карабах» спокойно поехал и сыграл в футбол в Марселе, чтобы не было провокаций. История показала, что против «Карабаха» могут быть любые выходки. Возможно, УЕФА назначит на этот матч специального человека по безопасности и еще одного делегата. Будет там и представитель АФФА. Также мы направили письмо нашему послу во Франции. Во время последней игры «Карабаха» в Швейцарии удалось воспрепятствовать провокациям».

О проблеме Махира Эмрели в «Легии»

«Две недели назад я общался с Махиром. Он мне детально обо всем рассказал. Я предложил ему нашу юридическую помощь. Он сказал, что все под контролем. Вчера из штаба сборной с ним связались вновь. Мы попросили, чтобы он как можно скорее решил свой вопрос и не оставался без игровой практики».