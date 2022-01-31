«Только положительные нюансы»: глава МИД Армении о приглашении в Турцию

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян счел возможным участие армянской делегации в дипломатическом форуме в Анталье, который запланирован на 11-13 марта этого года.

Армянские СМИ пишут, что Мирзоян подтвердил, что он и армянский спецпредставитель по диалогу с Турцией Рубен Рубинян получили приглашение Анкары на участие в форуме. По словам Мирзояна, решение пока не принято, вопрос обсуждается.

«...Это международное дипломатическое событие, в котором я допускаю участие Армении. Думаю даже, что если его связать с армяно-турецким диалогом, все равно, кроме положительных нюансов, ничего не будет», - заявил Мирзоян.

Ранее армянский премьер Никол Пашинян не исключил участия представителей Армении в форуме в Анталье. По его мнению, если Ереван говорит о начале диалога с Анкарой, нелогично будет упускать этот повод и возможность коммуникации.