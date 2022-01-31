В Казахстане уволили племянника Токаева
Единственный акционер АО «КазАгроФинанс» исключил Каныша Избастина из состава совета директоров, в котором он являлся председателем, сообщается в пресс-релизе Казахстанской фондовой биржи.
«КазАгроФинанс» является дочерней компанией Национального управляющего холдинга «Байтерек», единственным акционером которого является правительство Казахстана.
Каныш Избастин приходится племянником президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Его мать Карлыга Избастина - родная сестра главы государства.