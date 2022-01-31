Турция и Азербайджан ведут переговоры о том, чтобы игроки двух стран не считались легионерами

Федерации футбола Турции и Азербайджана ведут переговоры о том, чтобы их игроки не считались легионерами.

Как передает Apasport.az, об этом сказал исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

Э.Мамедов отметил, что этот вопрос постоянно обсуждается: «Между государствами подписываются соответствующие соглашения. Мы можем посещать Турцию с удостоверением личности. Продолжается работа над тем, чтобы наши футболисты не считались там иностранцами. Речь идет не только о футболистах. Существует также статус трудового договора и другие обязательства. Нужно менять и правовую базу. Мы были бы рады, если бы наши футболисты в Турции и их игроки у нас выступали в статусе местного игрока».