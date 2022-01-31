В крупных городах Грузии проходят акции протеста

В четырех городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Поти и Кобулети – сегодня проходят акции протеста против повышения цен под девизом «Нет подорожанию жизни». На места акций мобилизованы сотрудники патрульной и охранной полиции. Об этом пишут «Новости-Грузия».

Отмечается, что акции организованы оппозицией и гражданскими активистами. Десятки людей вышли на улицы с плакатами: «Повысьте зарплаты!», «Мечта» означает нищету», «Как насчет трудоустройства?».

Некоторые участники акций принесли плакаты «Free Misha» - с требованием освободить из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.