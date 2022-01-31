«Не имеем отношения»: Кремль об утечке в СМИ ответов США и НАТО России

Москва не имеет отношения к публикации ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, материал в Кремле не комментируют, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ничего не обнародовали. Я не хочу это комментировать", - сказал Песков на просьбу журналистов дать оценку публикации в испанской газете El Pais, передает Интерфакс. При этом Песков добавил, что в Кремле данный материал видели.

По словам Пескова, Россия на данном этапе не заинтересована в предании огласке хода переговоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. "На данной стадии, по крайней мере, мы не хотим ничего обсуждать публично", - сказал представитель Кремля, которого цитирует ТАСС.

Ранее испанское издание распространило документы, якобы содержащие ответы США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

В среду испанская газета El Pais опубликовала документ, в котором содержится ответ Соединенных Штатов и НАТО на предложения России по безопасности, он озаглавлен как "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря 2021 года". Ответ НАТО содержит четыре страницы текста, ответ США - пять страниц. США и НАТО направили России ответы на ее предложения по гарантиям безопасности в конце января. При этом сообщалось, что США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности. Пока ни одна из сторон официально не подтвердила подлинность обнародованных документов.