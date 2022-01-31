Беларусь пригрозила Литве

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко прокомментировал решение правительства Литвы прекратить транзит белорусского калия через Литву. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Действительно, литовская сторона перестала принимать наши поезда, которые транспортировали калий в порт Клайпеды для отгрузки. Ответные меры будут жесткими. Мы, как принято говорить, ответим симметрично. Решение принято, оно коснется железнодорожного транспорта», — приводит слова Головченко БелТА.

Он отметил, что белорусская сторона предложила литовским коллегам провести диалог по этому вопросу. «По нашему мнению, Литва, приняв такое решение в одностороннем порядке, нарушила межправсоглашение о железнодорожном сообщении, не говоря о документах, которые регулируют вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю. Мы предложили вариант. Если нам не ответят, в ближайшие дни введем ответные меры», — добавил Головченко.