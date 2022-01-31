Киев: особого статуса Донбасса не будет

«Оккупированные районы Донбасса не получат особый статус, ни один регион не будет иметь права вето на государственные решения». Об этом заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Это высечено в камне! Так что никакого особого статуса в представлении России, никакого права вето не будет», – сказал министр иностранных дел Украины, добавив, что Украина проводит очень глубокую реформу децентрализации и готова работать над реализацией Минских соглашений.

«Политическая часть в Минских соглашениях стоит лишь на втором месте. Поэтому все должны в первую очередь сосредоточиться на безопасности», – подытожил Кулеба.