МИД Азербайджана отвечает Арарату Мирзояну

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление министра иностранных дел Армении о том, Азербайджан якобы препятствует деятельности международных организаций в Карабахе.

По ее словам, Азербайджан имеет успешно развивающиеся отношения с международными организациями.

«Всем известно, что мы активно принимает участие в многосторонних платформах, а также имеем успешный опыт председательства в ряде организаций. Что касается деятельности международных организаций на территории Азербайджана, то в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1991 года «О координации гуманитарной помощи» такая деятельность должна осуществляться на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Именно по этому принципу и осуществляется деятельность международных организаций на территории Азербайджана».