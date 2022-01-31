МИД Азербайджана отвечает Арарату Мирзояну
Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление министра иностранных дел Армении о том, Азербайджан якобы препятствует деятельности международных организаций в Карабахе.
По ее словам, Азербайджан имеет успешно развивающиеся отношения с международными организациями.
«Всем известно, что мы активно принимает участие в многосторонних платформах, а также имеем успешный опыт председательства в ряде организаций. Что касается деятельности международных организаций на территории Азербайджана, то в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 1991 года «О координации гуманитарной помощи» такая деятельность должна осуществляться на основе уважения суверенитета и территориальной целостности государства. Именно по этому принципу и осуществляется деятельность международных организаций на территории Азербайджана».
Представитель МИД Азербайджана напомнила министру иностранных дел Армении Арарату Мирзояну, что деятельность любой международной организации на суверенных территориях Азербайджана является предметом обсуждения между международной организацией и Азербайджаном.
«Комментарий представителя третьего государства в этом вопросе неуместен. Было бы хорошо, если бы министр иностранных дел Армении напрямую комментировал вопросы, связанные с выполнением взятых на себя страной обязательств по установлению мира в регионе», - заключила Лейла Абдуллаева.