Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, 2 февраля около 01:50 на территории пограничной заставы близ города Билясувар Билясуварского района пограничников привлекли подозрительные действия неизвестного, который наблюдал за окружающей обстановкой. В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин, который, получив "посылку", пытался скрыться с места происшествия.

В ходе обыска у задержанного жителя Баку Аскерова Умида, 1988 года рождения, были обнаружены и изъяты наркотические средства весом около 8 кг 800 гр (7 900 гр марихуаны, 900 гр метамфетамина).

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.