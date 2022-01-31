Запад потребовал у России вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы

15:24

Как уже сообщалось, испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Издание утверждает, что речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Об этом пишет ТАСС. Вместе с тем американская сторона ранее просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием.

Что же предложили США и НАТО? Во-первых, Соединенные Штаты и НАТО готовы продолжать диалог с Россией по безопасности на различных площадках, но в качестве главного условия выдвигается деэскалация ситуации вокруг Украины. В понимании Вашингтона и Брюсселя это означает отвод российских сил от украинской границы. Далее, США готовы закрепить на бумаге механизмы урегулирования взаимных обеспокоенностей после их обсуждения в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности, а также в Совете Россия - НАТО и ОБСЕ. Соединенные Штаты также готовы обсуждать ограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности и предлагают России создать механизм инспекции систем Aegis Ashore в Польше и Румынии, чтобы российская сторона могла убедиться, что там не размещаются ракеты Tomahawk. Взамен они требуют возможности проверять два места наземного базирования российских ракет по своему выбору.

США также призывают немедленно начать переговоры о новом соглашении в области контроля над ядерными вооружениями взамен ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года. Вашингтон согласен, консультируясь с Киевом, вести диалог об отказе от развертывания в Украине наступательных ракет наземного базирования и постоянного контингента при условии аналогичных гарантий от Москвы. НАТО и США готовы обсуждать вопросы военных учений в Европе, в том числе возможную модернизацию Венского документа 2011 года. Однако речи о запрете маневров выше бригадного уровня "в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны" от границ РФ и ее союзников и границ стран НАТО, что содержится в российских предложениях, не идет. Также НАТО и США готовы обсуждать механизмы предотвращения военных инцидентов. НАТО предложила России проводить совместные консультации по вопросам снижения риска в космосе и призвала Москву воздержаться от испытаний противоспутникового оружия. США и НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями и мерах для предотвращения инцидентов в обмен на деэскалацию в Украине и вывод российских войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.