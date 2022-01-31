Запад потребовал у России вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы
Как уже сообщалось, испанская газета El País опубликовала полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по безопасности. Издание утверждает, что речь идет о двух документах на английском языке: ответе альянса на четырех страницах и ответе Вашингтона на пяти страницах. Об этом пишет ТАСС.
Вместе с тем американская сторона ранее просила не публиковать положения переданного РФ ответа, и Москва согласилась с этим требованием.
Что же предложили США и НАТО? Во-первых, Соединенные Штаты и НАТО готовы продолжать диалог с Россией по безопасности на различных площадках, но в качестве главного условия выдвигается деэскалация ситуации вокруг Украины. В понимании Вашингтона и Брюсселя это означает отвод российских сил от украинской границы.
Далее, США готовы закрепить на бумаге механизмы урегулирования взаимных обеспокоенностей после их обсуждения в рамках российско-американского диалога по стратегической стабильности, а также в Совете Россия - НАТО и ОБСЕ.
Соединенные Штаты также готовы обсуждать ограничения на размещение ракет средней и меньшей дальности и предлагают России создать механизм инспекции систем Aegis Ashore в Польше и Румынии, чтобы российская сторона могла убедиться, что там не размещаются ракеты Tomahawk. Взамен они требуют возможности проверять два места наземного базирования российских ракет по своему выбору.
США также призывают немедленно начать переговоры о новом соглашении в области контроля над ядерными вооружениями взамен ДСНВ, срок действия которого истекает в феврале 2026 года.
Вашингтон согласен, консультируясь с Киевом, вести диалог об отказе от развертывания в Украине наступательных ракет наземного базирования и постоянного контингента при условии аналогичных гарантий от Москвы.
НАТО и США готовы обсуждать вопросы военных учений в Европе, в том числе возможную модернизацию Венского документа 2011 года. Однако речи о запрете маневров выше бригадного уровня "в полосе согласованной ширины и конфигурации с каждой стороны" от границ РФ и ее союзников и границ стран НАТО, что содержится в российских предложениях, не идет.
Также НАТО и США готовы обсуждать механизмы предотвращения военных инцидентов.
НАТО предложила России проводить совместные консультации по вопросам снижения риска в космосе и призвала Москву воздержаться от испытаний противоспутникового оружия.
США и НАТО предложили России диалог о контроле над вооружениями и мерах для предотвращения инцидентов в обмен на деэскалацию в Украине и вывод российских войск из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии.
США и НАТО подтверждают свою приверженность политике открытых дверей. Таким образом, они не гарантируют отказ от расширения НАТО на Восток.
США считают объем сил альянса пропорциональным российскому и заверяют, что не размещают беспокоящие Москву ударные группировки и ядерное оружие в Восточной Европе.
Требование Москвы о возвращении инфраструктуры НАТО к границам 1997 года Запад игнорирует.
НАТО призывает Россию договориться с США по вопросу размещения ракет средней и меньшей дальности, но не упоминает возможность закрепления в соглашении с Москвой отказа размещать их в зонах, позволяющих поражать цели на территории РФ и стран - участниц альянса.
Брюссель в ответ на призыв отказаться от любой военной деятельности в Восточной Европе (включая Украину), Закавказье и Центральной Азии потребовал отвести войска с территории Украины, Грузии и Молдовы. Альянс заверяет, что остается оборонительным блоком и не представляет угрозы для России.
США и НАТО могут усилить свою "оборонительную позицию" в Европе. "...Дальнейшее усиление российских силовых позиций или дальнейшая агрессия против Украины заставят США и наших союзников усилить нашу оборонительную позицию".