Канада поставит в Украину военное оборудование

Канада на этой неделе поставит в Украину военное оборудование в рамках ранее анонсированного пакета помощи. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал CBC.

"Министерство национальной обороны также предоставит Украине нелетальное военное оборудование, включая бронежилеты, металлоискатели, тепловизионные бинокли, лазерные дальномеры, медицинские сумки и технические средства наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.

Какие именно подразделения украинских ВС получат эту технику, не уточняется. “Оборудование прибудет на этой неделе”, - приводит слова подполковника Люка-Фредерика Жильбера CBC.