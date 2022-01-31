Зеленский объяснил поставки вооружения из-за рубежа

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все вооружение, поставляемое странами Европы Украине, необходимо для защиты. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, с какой страной, о чем мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие, это все – защита», - отметил президент Украины.