Зеленский объяснил поставки вооружения из-за рубежа
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что все вооружение, поставляемое странами Европы Украине, необходимо для защиты. Об этом он сообщил на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.
«Мы фундаментально понимаем, что нам нужно. Я не готов сегодня публично говорить, с какой страной, о чем мы детально договариваемся и что мы получаем. Для нас очень важно, что все это оружие, это все – защита», - отметил президент Украины.
Он также заявил, что Украина думает только о мире.
«Мы думаем только о деоккупации территорий и только дипломатическим путем. Мы говорим о том, что больше мы не отдадим ни одного участка нашей земли, не отдадим наши территории, какая бы цена этого дела ни была», - заключил Зеленский.