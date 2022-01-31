«Планы есть»: Кремль о готовности России к запрету долларовых операций

У руководства России есть план действий на случай введения США запрета российским банкам выполнять ряд операций в долларах. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Планы есть, планы по хеджированию рисков и минимизации последствий подобных непредсказуемых действий», — сказал Песков, комментируя заявления Вашингтона о возможной блокировке банковских операций с долларами в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

В начале декабря Bloomberg со ссылкой на администрацию президента США говорило о возможности введения ограничений на конвертацию рубля в доллар, евро и британский фунт в качестве потенциального наказания, если Россия вторгнется в Украину, напоминает РБК. Позднее, 20 января, президент США Джо Байден заявил, что в случае нападения Москва столкнется с жесткими экономическими последствиями, в том числе ее банки не смогут проводить операции с долларами.