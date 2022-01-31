Водителей предупреждают об ухудшении видимости и гололеде на дорогах

В четверг, 3 февраля, ночью и утром на некоторых участках автомагистралей Баку-Шемаха-Евлах, Губа-Хачмаз, Губа-Гусар, Масаллы-Ярдымлы, Ленкорань-Лерик, Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе, Ширван-Нохудлу-Сальян, Сальян-Нефтчала, Уджар-Зардаб-Агджабеди, Гянджа-Кельбаджар-Лачин, Гаджигабул-Бахрамтепе-Миндживан, Гилязи-Хызы, Ханкенди-Ходжавенд, Шуша-Физули, Шамкир-Гедабей, Гянджа-Дашкесан, Агдам-Физули-Горадиз из-за тумана видимость будет ограничена до 200-700 м. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что в горных районах ночью возможен гололед на дорогах.