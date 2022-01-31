Москва и Ереван обсудили разблокирование транспортных коммуникаций в регионе

Зампреды правительств России и Армении Алексей Оверчук и Мгер Григорян в среду обсудили работу трехсторонней группы и перспективы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Армении.

"В ходе встречи также были затронуты вопросы повестки дня трехсторонней рабочей группы под председательством заместителей премьер-министров Республики Армения, Российской Федерации и Азербайджанской Республики, а также перспективы восстановления транспортных сообщений на Южном Кавказе", - отметили в правительстве Армении.