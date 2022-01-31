Давний соратник Назарбаева тоже ушел с высокой должности

Бывший первый заместитель правящей партии Nur Otan Бауыржан Байбек объявил о своем уходе с занимаемой должности. Об этом он написал в своем Facebook.

«Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченных системных реформ президента страны. Перед партией поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено», — написал Байбек.

Байбек уточнил, что более 20 лет состоял на государственной и партийной службе.