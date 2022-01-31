Давний соратник Назарбаева тоже ушел с высокой должности
Бывший первый заместитель правящей партии Nur Otan Бауыржан Байбек объявил о своем уходе с занимаемой должности. Об этом он написал в своем Facebook.
«Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое – люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченных системных реформ президента страны. Перед партией поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено», — написал Байбек.
Байбек уточнил, что более 20 лет состоял на государственной и партийной службе.
«Дважды, в общей сложности почти шесть лет, – первым заместителем председателя Nur Otan, порядка трех лет – заместителем руководителя Администрации президента, четыре года – акимом Алматы. Какую бы должность ни занимал, за какой бы участок ни отвечал, я всегда старался вносить свой посильный вклад в укрепление независимости нашей родины. Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания независимого Казахстана», — отметил он.
Отметим, что Бауыржан Байбек является сыном одноклассника и друга детства первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Байбека Кыдыргалы. Во время январских событий Байбек не появлялся на публике и не давал комментариев, ссылаясь на инфицирование коронавирусом.