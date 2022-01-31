Ильхам Алиев: Соросовцы нацелились на азербайджанскую молодёжь

«Национально-духовные ценности составляют основу нашего государства, и я неоднократно говорил, что современное и независимое азербайджанское государство построено на национальных ценностях». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

“Эти глобалисты, соросовцы нацелились именно на молодежь. Поэтому создаются фонды, по линии этих фондов делаются пожертвования. Под видом различных добрых и привлекательных программ реализуется разрушительная миссия, чтобы направить молодежь против своего государства, прежде всего против своих предков, против своей истории, против своих ценностей, а затем воспользоваться ими, как зомби", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что национальные ценности - это не только наш моральный долг перед предками, они необходимы и для того, чтобы сохранить независимость страны, защитить ее от внешнего влияния и не разорвать нравственные связи между поколениями.

"Глобализация сегодня укореняется под другим названием. Основной целью этой тенденции является вмешательство во внутренние дела различных стран, объединяя людей под видом равенства и воспитания космополитической молодежи”, - сказал глава государства.

Ильхам Алиев напомнил, что если оглянуться на историю, то можно видеть, что цели деструктивных сил остаются прежними, меняются лишь форма и методы борьбы.

«В борьбе за гегемонию особое внимание привлекают страны, богатые природными ресурсами и обладающие стратегическим расположением. Азербайджан объединяет в себе эти параметры. И мы за годы независимости неоднократно сталкивались с такими злонамеренными целями и оказывали этому сопротивление. Могу сказать, что мы преодолели эту опасность. Сегодня азербайджанское общество и азербайджанская власть однозначно стоят на страже национальных интересов», - сказал президент.