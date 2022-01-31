«Мы лишились Олимпиады»: У нескольких членов олимпийской делегации Армении коронавирус

У одного из членов олимпийской сборной Армении и у нескольких членов делегации оказался положительный результат теста на COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщил президент Федерации лыжного спорта Армении Гагик Саркисян. Представляя сложившуюся ситуацию, он сказал, что члены делегации перед отъездом в Пекин за три дня сдали тест на COVID-19.

«Таким образом, мы лишились Олимпиады. Если даже через несколько дней тест будет отрицательным, мы все равно не сможем добраться до Пекина из-за проблем с рейсами. Команды отправляются на Олимпиаду чартерными рейсами, последний рейс был 31 января. Мы попросили АОК каким-то образом отправить нашего лыжника в Пекин, старт которого намечен на 12 февраля», - сказал Саркисян.