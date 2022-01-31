Ильхам Алиев: «Выросло поколение, которое шло на смерть во имя Родины и Карабаха»

«Выросло такое молодое поколение, которое шло на смерть за Карабах, за Родину, за национальное достоинство». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с молодежью.

«В Азербайджане люди до 29 лет считаются молодым. Если можно так выразиться, самому старшему сегодня молодому человеку, в то время как я впервые избирался на должность президента, было 11 лет. Это реальность. В период своей деятельности я старался осуществлять больше дел для воспитания молодежи. Я рад и горжусь тем, что большинство тех, кто шел воевать за Родину, за наши земли являются представителями молодежи. Это источник гордости для каждого из нас. Потому что выросло такое поколение, которое не видело Карабах и эту горькую историю, но все равно шло на смерть во имя Карабаха, Родины и национального достоинства», - сказал президент.

«Сегодня наша героическая молодежь, награжденные медалями и орденами молодые люди сами стали примером для детей. Они осознают эту ответственность и должны вести себя в жизни так, чтобы эта высокая ответственность всегда была на них, чтобы дети, подростки хотели быть похожими на них. Эта ответственность лежит на десятках тысяч азербайджанских молодых людей, которые участвовали в войне и проявили героизм, и я уверен, что молодежь осознает это и своими действиями станет примером для нового поколения”, - сказал глава государства.