Специалист-эксперт Минздрава: «Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть вакцинированы»

Все пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны быть вакцинированы. Об этом haqqin.az заявил специалист-эксперт Минздрава, кардиолог Ильгар Тахироглу.

По словам врача, вакцинация - единственный способ защиты от коронавируса.

«Хотя вакцинированные люди заражаются, они переносят болезнь легко. Страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями должны постоянно находиться под наблюдением, независимо от времени года. Также рекомендуется вовремя принимать лекарства», - сказал он.

Тахироглу отметил, что COVID-19 поражает весь организм: «Пострадавшим в этом случае оказывается и сердце. Коронавирус поражает сосуды сердца, вызывая воспалительный процесс. У невакцинированных пациентов заболевание протекает тяжело. Если нет особой ситуации, то обязательно нужно вакцинироваться».