Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»
Правильно сделанный первый шаг в бизнесе - это ключ к успеху! Первый шаг, сделанный с надежным партнером, – залог успеха! Готовы написать историю успеха в бизнесе в новом году?
Тогда откройте банковский счет в Банке Республика, который приведет вас к успеху, и измените счет в свою пользу!
Так, в рамках новой кампании, запущенной Банком Республика, юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в Банке до 1 апреля 2022 года, смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом банковских продуктов и услуг:
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Открытие счета - БЕСПЛАТНО
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Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО
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Открытие бизнес-карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО
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Интернет-банкинг – БЕСПЛАТНО
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Комиссия по конвертации валют (в пределах лимита) – БЕСПЛАТНО.
Кроме того, законному представителю юридического лица, открывающего счет онлайн, карта Visa Platinum или NeoKart Standart будет вручаться в ПОДАРОК!
Откройте свой банковский счет в Банке Республика и #ИзменитеСчетВСвоюПользу!
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.