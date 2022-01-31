Банк Республика запустил кампанию для предпринимателей «Измените счет в свою пользу»

Правильно сделанный первый шаг в бизнесе - это ключ к успеху! Первый шаг, сделанный с надежным партнером, – залог успеха! Готовы написать историю успеха в бизнесе в новом году? 

Тогда откройте банковский счет в Банке Республика, который приведет вас к успеху, и измените счет в свою пользу! 

Так, в рамках новой кампании, запущенной Банком Республика, юридические лица и индивидуальные предприниматели, открывшие новый счет в Банке до 1 апреля 2022 года, смогут БЕСПЛАТНО воспользоваться рядом банковских продуктов и услуг:

  • Открытие счета - БЕСПЛАТНО

  • Зарплатные карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО

  • Открытие бизнес-карты (5 лет) - БЕСПЛАТНО

  • Интернет-банкинг – БЕСПЛАТНО

  • Комиссия по конвертации валют (в пределах лимита) – БЕСПЛАТНО.

Кроме того, законному представителю юридического лица, открывающего счет онлайн, карта Visa Platinum или NeoKart Standart  будет вручаться в ПОДАРОК! 

Откройте свой банковский счет в Банке Республика и #ИзменитеСчетВСвоюПользу!

Более подробную информацию можно получить на официальном сайтефейсбук странице банка или позвонив по номеру 144. 