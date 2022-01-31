Объявлены технические результаты соревнований «Кубка молодежи» по гребле и каноэ, посвященных Дню молодежи, который отмечается 2 февраля.

Всего в соревнованиях, стартовавших 29 января, приняли участие 64 спортсмена в 7 видах спорта и четырех возрастных категориях. Некоторые из них вышли на старт в нескольких видах. По результатам турнира спортсменам были вручены 16 комплектов медалей.

В соревнованиях по гребле на байдарках-одиночках на 200 метров среди юношей 2005-2006, 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения приняли участие 24 спортсмена. В соответствии с возрастными категориями 9 спортсменов были награждены медалями. На дистанции 200 метров на 1-м каноэ спортсмены 2005-2006 годов рождения одержали 3 победы. Все три спортсмена награждены медалями.