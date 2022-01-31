Объявлена Молодежная столица Азербайджана 2022 года

Сегодня в рамках Молодежного форума, посвященного 25-летию Дня молодежи Азербайджана, была проведена жеребьевка между 9 городами страны.

По итогам жеребьевки Товуз был объявлен Молодежной столицей Азербайджана на 2022 год.

Отметим, что начиная с 2012 года ежегодно один из городов и районов Азербайджана провозглашается Молодежной столицей. Молодежной столицей Азербайджана уже были провозглашены города и районы Гянджа, Билясувар, Губа, Исмаиллы, Шамкир, Балакен, Нахчыван, Шемаха, Масаллы, Гёйгёль.